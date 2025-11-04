Club OLTRE riparte a Biella, ci sarà Claudio Cerasa

Giunto alla sua quinta edizione, ritorna il ciclo di incontri proposti dal Club Oltre: l’iniziativa dell’Unione Industriale Biellese, dedicata agli imprenditori biellesi aderenti, che ha come principale obiettivo quello di fornire occasioni di incontro e confronto con imprenditori di rilievo nel contesto nazionale ed internazionale per "accendere" intuizioni e declinarle in strategie aziendali concrete.

L’evento di apertura del Club Oltre, rivolto a tutti gli imprenditori e realizzato con il supporto del Gruppo Banca di Asti, sponsor dell’iniziativa, è in programma mercoledì 5 novembre a Palazzo Gromo Losa e avrà come protagonista Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio. Nel suo intervento, Cerasa analizzerà gli attuali scenari geopolitici internazionali attraversati da forti instabilità: tensioni tra potenze globali, crisi energetiche, nuovi equilibri commerciali e sfide alla sicurezza economica. Dalle sfide dell’Europa alla minaccia degli autocrati. E poi Trump, la Cina, la Russia, l’intelligenza artificiale. Si concentrerà inoltre su come queste dinamiche stiano ridefinendo i mercati, le catene del valore, le prospettive commerciali e di crescita delle imprese italiane. Infine, approfondirà le principali linee della politica nazionale con impatto diretto sul tessuto produttivo: dal calo demografico alla riduzione del cuneo fiscale, dalle misure per le PMI alla sostenibilità, fino alla semplificazione burocratica.

La serata si concluderà con l'intervento del presidente Uib, Paolo Barberis Canonico, che presenterà ufficialmente la nuova edizione del Club Oltre. E' possibile seguire l'evento di apertura della nuova edizione del Club Oltre in diretta streaming dalle 16 sul canale YouTube dell'Unione Industriale Biellese.



