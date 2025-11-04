4 Novembre a Viverone, consegnate anche le borse di studio agli studenti meritevoli

Commemorazione del 4 Novembre nel comune di Viverone. La giornata si è svolta domenica 2 novembre e si è aperta con la consegna delle borse di studio intitolate alla maestra Teresa Bertoldo: un momento volto a riconoscere l’impegno, la determinazione e la passione degli allievi che si sono distinti per i risultati ottenuti nel loro percorso scolastico.

A seguire, si è tenuta la cerimonia di commemorazione dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: un'occasione per onorare il sacrificio di chi ha combattuto per la libertà e l’unità del nostro Paese, unita alla riflessione e alla gratitudine verso le forze armate che, con dedizione, garantiscono ogni giorno la sicurezza della nostra comunità.

“Abbiamo ricordato con rispetto e riconoscenza i Caduti di tutte le guerre e i militari che hanno dato la vita per difendere la libertà e la democrazia – riportano dal Comune - Ai giovani, futuro dell’Italia, l’invito a coltivare curiosità, solidarietà e impegno per costruire una società più giusta e pacifica, per l’Italia e per il mondo. Un sentito ringraziamento alla sezione ANPI, al Gruppo Alpini Viverone-Roppolo, alle insegnanti della Scuola Primaria di Viverone unitamente agli alunni con le loro famiglie, alla Filarmonica Viveronese, a don Adriano e a tutti coloro che hanno preso parte alla giornata”.