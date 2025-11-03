Ponderano, tariffe dei parcheggi dell'ospedale, tensione tra minoranza e Sindaco

Fa discutere l’aumento delle tariffe dei parcheggi dell'Ospedale gestiti da Gestopark s.r.l. approvato recentemente dalla giunta comunale di Ponderano. La questione ha acceso uno scontro tra il consigliere Gianni Ferrari, membro del consiglio regionale e comunale per la Lega, e il Sindaco Roberto Locca.

Ferrari definisce la scelta espressa nel documento come una "presa in solitaria dal Sindaco e priva di trasparenza verso il consiglio comunale, gli altri sindaci e i cittadini". Secondo il consigliere, non ci sarebbe stato alcun dibattito pubblico e mancavano i dettagli sul Piano Economico Finanziario che giustificasse l’aumento delle tariffe, stabilite fino a ora a 1 euro al giorno. Ferrari sottolinea inoltre che, ad oggi, all’ingresso dei parcheggi viene ancora indicata la vecchia tariffa, e ha promesso di monitorare attentamente manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia dei piazzali, taglio del verde e sgombero neve, per garantire efficienza nei servizi.

"Benchè nell'ultimo mese, siano state convocate due conferenze dei sindaci proprio sulla sanità biellese - si legge nella nota di Ferrari - , nessuno ci ha informati in merito a quali siano le poste economiche che portano ad uno squilibrio di bilancio per la gestione e manutenzione del parcheggio stesso. È chiaro che il rapporto fra Comune di Ponderano e concessionario è un rapporto individuale e la giunta può deliberare a proprio piacimento, ma essendo il tema di interesse pubblico, sarebbe stato politicamente elegante che prima della delibera vi fosse stato un minimo di condivisione con il consiglio comunale (ultimo consiglio convocato il 17 luglio) mettendoci a conoscenza del problema e presentandoci un PEF dettagliato".

Il Sindaco Roberto Locca ha risposto difendendo la propria decisione: “Ok, sono la minoranza e devono fare la minoranza, ma i problemi della sanità sono un conto, le questioni gestionali sono diverse. Per un cittadino conta cosa funziona a livello sanitario, come funziona la gestione non è motivo di renderne conto ai sindaci. Se non funziona, chi se ne occupa?”

Locca ha aggiunto che discutere la questione con altri sindaci avrebbe trasformato tutto in un dibattito politico senza fine: “Quando si è deciso chi avrebbe dovuto gestire nessuno si è fatto avanti, ed è rimasto tutto in capo a noi. Non ho nessuna intenzione di fare danni a Ponderano e la gestione deve essere sostenibile. Devo tutelare il paese.” Riguardo alla richiesta di Ferrari sul Piano Economico Finanziario, il Sindaco ha precisato che si trattava di un semplice adeguamento tariffario, e che si tratta di atto pubblico, quindi consultabile senza dover andare negli uffici comunali.