Biella: in arrivo la “Carta Dedicata a Te” per 420 famiglie

Il Comune di Biella ha pubblicato l’elenco dei beneficiari della Carta “Dedicata a Te”, il contributo economico destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Si tratta di un aiuto statale rivolto alle famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro, previsto dalla legge nazionale e finanziato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Per l’anno 2025, il fondo nazionale è stato incrementato di 500 milioni di euro e consente a migliaia di nuclei familiari in tutta Italia di ricevere una carta elettronica prepagata da utilizzare per fare la spesa nei negozi convenzionati.

A Biella, l’INPS ha individuato 420 famiglie beneficiarie, sulla base dei dati ISEE disponibili. Il Comune ha poi verificato le posizioni anagrafiche e la compatibilità con altre misure di sostegno prima di rendere l’elenco definitivo.

Poste Italiane, incaricata della distribuzione delle carte, ha già attivato i codici univoci delle tessere in data 30 ottobre 2025.

Come sapere se si è beneficiari

L’elenco dei beneficiari è consultabile sulla home page del sito del Comune di Biella, dove ogni famiglia può individuarsi tramite il numero di protocollo della propria attestazione ISEE, così da garantire la riservatezza dei dati personali.

Inoltre, ogni beneficiario riceverà una comunicazione scritta dal Comune con tutte le istruzioni per ritirare la carta presso l’ufficio postale indicato e iniziare a utilizzarla.

Nessun costo per il Comune

Il Comune precisa che questa misura non comporta spese per l’amministrazione comunale, in quanto interamente finanziata dal fondo nazionale gestito dal Ministero. “Si tratta di un sostegno concreto alle famiglie che si trovano in maggiore difficoltà – spiega il Dirigente responsabile –. L’obiettivo è permettere a tutti di accedere ai beni alimentari di prima necessità, garantendo al tempo stesso rapidità e trasparenza nella gestione.”