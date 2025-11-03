Biella, anziano investito da un'auto

È stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso l'uomo di 83 anni che, nel pomeriggio di oggi, 3 novembre, è stato investito sulle strisce pedonali da un'auto condotta da una 61enne. Il sinistro è avvenuto a Biella, in prossimità dell'incrocio tra via Addis Abeba e via Torino.

In breve tempo, l'anziano è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e successivamente caricato sull'ambulanza in direzione dell'ospedale. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi che accerteranno la dinamica dell'accaduto.