4 Novembre a Valdilana, un omaggio floreale con preghiere ai Caduti

Giornata del 4 Novembre anche nel comune di Valdilana. Come da programma, alle 10 di martedì prossimo la popolazione e le associazioni del paese, assieme all'amministrazione comunale, si ritroveranno in piazza Chiesa, a Crocemosso, per la commemorazione dei Caduti di guerra e il giorno dell'unità nazionale e delle forze armate. In tale occasione, sarà deposta una corona al monumento ai Caduti. Seguirà poi un momento di preghiera con don Mario Foglia Parrucin, con omaggi floreali presso tutti i monumenti del territorio. L'invito è di partecipare numerosi.