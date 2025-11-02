A Biella.....“Halloween in Vespa”! FOTO

Venerdì 31 ottobre, in occasione della notte di Halloween, il Vespa Club Biella ha colorato le strade della città con un originale raduno a tema: “Halloween in Vespa”.

La partenza è avvenuta dal Bar IP di via Carlo Felice Trossi, punto di ritrovo dei soci, tutti pronti con caschi decorati, costumi spaventosi e tanta voglia di divertimento.

Il gruppo ha poi attraversato le vie di Biella, portando allegria e un pizzico di magia autunnale a grandi e piccini. Durante il percorso, i vespisti hanno distribuito caramelle ai bambini, rendendo la serata ancora più dolce e festosa.

L’iniziativa, ormai una piacevole tradizione per il Vespa Club Biella, ha unito la passione per le due ruote alla voglia di stare insieme e di condividere sorrisi, nel segno dello spirito di comunità che da sempre contraddistingue il club.

Un ringraziamento speciale va a tutti i soci che hanno partecipato con entusiasmo, trasformando una semplice uscita in un momento indimenticabile per la città.



