Pichetto al G7 di Toronto: “Su energia e ambiente Paesi uniti, conclusioni approvate all’unanimità” FOTO e VIDEO

«Si sono conclusi i due giorni di G7 a Toronto, durante i quali sono stati affrontati i grandi temi che riguardano energia e ambiente».

Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha commentato la chiusura dei lavori del G7 Energia e Ambiente, svoltosi in Canada.

"Sul fronte energetico – ha spiegato il ministro – i Paesi hanno puntato su innovazione, digitalizzazione e nuove forme di ricerca e produzione, strumenti fondamentali per rispondere alla crescente domanda globale di energia in modo sostenibile e tecnologicamente avanzato."

Per quanto riguarda l’ambiente, il confronto si è concentrato sulle emergenze più urgenti: acqua, clima, riduzione delle emissioni ed economia circolare.

«Una sfida che ci ha visti uniti sulle conclusioni, approvate con un voto all’unanimità», ha sottolineato Pichetto, evidenziando la coesione e la visione condivisa dei Paesi del G7 sui temi della transizione energetica e della tutela ambientale.