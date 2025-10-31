La Tipografia nelle foto d’archivio: storia della stampa biellese

In questa immagine è racchiuso il mondo della tipografia d’inizio Novecento: una grande sala illuminata dalla luce che filtra dalle alte finestre, operai concentrati al lavoro, circondati da forme di stampa, caratteri mobili ed enormi tavoli da composizione. La fotografia storica legata alla Premiata Tipografia e Litografia G. Amosso, una realtà industriale della Biella del passato.

La tipografia Amosso risultava attiva almeno dagli inizi del XIX secolo: sulle carte intestate degli anni Trenta si cita come data di fondazione il 1814, a testimonianza di una lunga tradizione nel campo della stampa.

L’abbigliamento degli operai, l’arredamento industriale e la presenza del piombo tipografico fanno pensare ai decenni tra il 1890 e il 1900, quando l’industria grafica viveva una stagione di piena attività e la città di Biella era in forte crescita economica.