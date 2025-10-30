A Ponderano una serata da paura per le famiglie

Il comune di Ponderano, in collaborazione con l'associazione Fabrika Biella, presenta la serata di Halloween per Bambini al salone polivalente, in programma venerdì 31 ottobre, a partire dalle 20.30. Un evento speciale dedicato alle famiglie, dove i bimbi potranno immergersi nell'atmosfera spettrale e festosa della notte più terrificante dell'anno.

L'animazione sarà affidata a Zoo Family, il team collaudato per le serate di intrattenimento che animerà i partecipanti con giochi, musica e sorprese a tema Halloween, garantendo ore di allegria e sicurezza per tutti. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, per accedere non serve la prenotazione