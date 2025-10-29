Regione Piemonte: 1,35 milioni per progetti dedicati agli anziani

Continua l’impegno della Regione Piemonte per promuovere iniziative rivolte alle persone anziane e realizzate da Comuni, enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, enti del terzo settore e associazioni. È infatti online sul portale regionale l’Avviso pubblico che mette a disposizione 1 milione e 350 mila euro a sostegno di progetti capaci di valorizzare la partecipazione, la salute e l’autonomia delle persone con più di 65 anni di età. L’obiettivo è contrastare l’isolamento e migliorare la qualità della vita attraverso attività di socialità, formazione, benessere e movimento.

«Si tratta di un bando che investe sulle persone e sulla loro dignità, promuovendo una terza età attiva, partecipe e ricca di relazioni. Vogliamo offrire agli anziani non solo assistenza, ma opportunità per continuare a sentirsi protagonisti nella società, valorizzando esperienze, competenze e legami che sono un patrimonio prezioso anche per le nuove generazioni. Un Piemonte che guarda al futuro è un Piemonte che non dimentica chi ha costruito il suo presente» dichiara Elena Chiorino, assessore regionale di Fratelli d’Italia.

«Nel Biellese, territorio caratterizzato da un progressivo invecchiamento della popolazione, esistono tante realtà dinamiche e attente ai bisogni della popolazione anziana, dai Comuni alle associazioni di volontariato. Il bando rappresenta un’opportunità concreta per sostenere i loro progetti, valorizzando il grande lavoro che ogni giorno viene svolto a favore della socialità e del benessere degli over 65» dichiara Davide Zappalà, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 18 novembre 2025.