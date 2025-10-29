Biella ospita l’incontro sull’Accademia del Welfare: coesione e innovazione sociale al centro del dibattito

Si terrà lunedì 3 novembre alle ore 15, nella Sala Consiliare del Comune di Biella (via Battistero 4), l’incontro intitolato “Il modello Accademia si racconta: risultati concreti e sguardo al futuro”, promosso dall’Accademia del Welfare, Coesione e Innovazione Sociale.

L’appuntamento, organizzato con il sostegno del Comune di Biella e della Fondazione Istituti Riuniti Salotto e Fiorito ETS, sarà un momento di confronto tra istituzioni, imprese, enti formativi e realtà del terzo settore, dedicato ai temi della formazione professionale, inclusione lavorativa e innovazione nei servizi sociali.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Marzio Olivero e della vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino, interverranno esponenti del mondo accademico, delle fondazioni e delle cooperative sociali per illustrare le esperienze maturate e le prospettive future del progetto, nato per favorire l’integrazione tra welfare e lavoro.

L’incontro rientra nel percorso di analisi e condivisione dei risultati raggiunti nel primo anno di attività dell’Accademia, che oggi coinvolge una rete di agenzie formative, imprese e consorzi piemontesi impegnati nello sviluppo di modelli di welfare innovativi e inclusivi.

L’iniziativa si concluderà con un momento conviviale a cura degli allievi della Fondazione Salotto e Fiorito ETS.