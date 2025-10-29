Biella, chiusa con successo la prima fase di 'Storie da Museo'

In data 15 ottobre si sono serrate le porte del Concorso Letterario 'Storie da Museo' (voluto e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli) che, nonostante la proroga (la chiusura era prevista, inizialmente, per il 1° ottobre) ha continuato a ricevere racconti in grande numero.

Alla fine gli invii hanno raggiunto il considerevole numero di 307 racconti, un risultato davvero sorprendente per un Concorso Letterario nato appena lo scorso anno e ispirato ai soli Musei di Vercellese, Biellese e Valsesia. Da sottolineare, a tal proposito, l'altissimo contributo di autori da tutta Italia, da Palermo a Bolzano, evidentemente attirati dalla singolarità del progetto e dalla infinita gamma di ispirazioni che il mondo museale può offrire agli scrittori.

Da quest'anno, inoltre, la tanto richiesta estensione del Concorso ai Musei biellesi ha portato nuovi autori e nuove storie che hanno ampliato l'orizzonte creativo, rivelando, inoltre, realtà museali vicine ma assai poco conosciute. Da questa settimana, dunque, al lavoro la giuria, che è composta, come vuole tradizione, da varie realtà culturali e geografiche, visto che anche Biella è della partita: Dott.ssa Elena Lopriore (Fondazione CR VC), Dott. Cesare Molinari (Fondazione CR BI); Luca Pasquadibisceglie (scrittore), Ass. Libriamoci a Vercelli e, per finire, il voto congiunto degli staff di Museo Leone, Museo Borgogna, Museo del Tesoro del Duomo e Palazzo dei Musei di Varallo.

Tutto deciso anche per quanto riguarda la premiazione del Concorso che avrà luogo presso la Sala del Trono del Palazzo Arcivescovile di Vercelli in data 12 dicembre. Per finire, ricordiamo che 'Storie da Museo' è un Concorso Letterario sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, in collaborazione con Edizioni Effedi e con la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.