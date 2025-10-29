Cimiteri più curati e accessibili: Biella punta sul decoro con interventi mirati di manutenzione

A pochi giorni dalla festività di Ognissanti, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marzio Olivero ha evidenziato gli interventi realizzati nell’ultimo anno condividendo importanti aggiornamenti sulle condizioni dei cimiteri cittadini.

Per il 2025, infatti, le risorse destinate alle manutenzioni sono state triplicate, sfiorando una cifra pari a circa 400mila euro: 250mila sono stati impiegati per tutta una serie di opere di ordinaria manutenzione, come la cura del verde, la pulizia quotidiana e il decoro dei campi santi, lo svuotamento dei cestini, i servizi cimiteriali oltre alla potatura degli alberi e degli spazi verdi. 130mila, invece, per l'azione straordinaria, come il risanamento delle infiltrazioni d’acqua e la sistemazione di alcune criticità presenti negli edifici cimiteriali.

Degli 11 campi santi presenti nel comune di Biella, particolare attenzione sarà rivolta nell'anno corrente a quelli di Cossila San Grato e Chiavazza, considerati prioritari per le operazioni di miglioramento. “Gli interventi sulle aree cimiteriali sono sensibili e importanti per l’amministrazione – sottolinea l'assessore Edoardo Maiolatesi – La giunta ha deciso di investire risorse significative per migliorare lo stato delle strutture e delle aree verdi. Non si tratta solo di manutenzione ordinaria ma di garantire decoro, sicurezza e fruibilità per tutti i cittadini”.

Inoltre, nei giorni precedenti al 1° novembre, le attività di pulizia e decoro saranno ulteriormente potenziate mentre, nella stessa giornata di Tutti i Santi, saranno presenti i volontari della Protezione Civile ai punti di accesso dei principali cimiteri di Biella: in particolare in quello urbano e a Chiavazza, pronti ad aiutare gli anziani e a sostenere le persone con difficoltà motorie che desiderano visitare le tombe dei loro cari. “Un'ulteriore riprova di come l'amministrazione sia molto attenta e sensibile verso queste questioni, specialmente in una giornata importante come la festività di Ognissanti” ha concluso Maiolatesi.