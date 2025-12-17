Babbo Natale “fermato” a Biella dalla Polizia Locale: tappa speciale alla scuola a Villa Petiva FOTO

Questa mattina, mercoledì 17 dicembre, gli agenti della Polizia Locale di Biella si sono imbattuti in un incontro davvero speciale: per le strade della città hanno trovato nientemeno che: Babbo Natale. Ma niente paura, nessuna infrazione da segnalare: gli agenti lo hanno accompagnato in una tappa molto importante, la scuola dell’infanzia Villa Petiva di Biella.

Ad accoglierlo con grande entusiasmo sono stati i 44 bambini della scuola, che hanno potuto vivere un momento di festa e magia in vista delle festività natalizie. E dal grande sacco rosso di Babbo Natale sono spuntati tanti regali, distribuiti a tutti i piccoli alunni.

I doni sono stati offerti grazie alla generosità della Banca del Giocattolo di Vaglio, che anche quest’anno ha voluto portare un sorriso ai bambini del territorio. Un’iniziativa semplice ma preziosa, che ha trasformato una normale mattinata di scuola in un ricordo speciale, all’insegna della solidarietà e dello spirito natalizio realizzato grazie alla collaborazione degli uffici comunali della Polizia Locale e Anagrafe e naturalmente delle maestre della scuola che fa capo all'Istituto comprensivo Biella 2.