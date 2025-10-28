 / CRONACA

Ladri “in visita” a Candelo, rubata bigiotteria da una casa

Ladri “in visita” a Candelo, rubata bigiotteria da una casa (foto di repertorio)

Ladri in visita nel comune di Candelo. È successo nella mattinata di ieri, 27 ottobre: stando alle prime ricostruzioni, avrebbero forzato la porta d'ingresso di un'abitazione e, dopo aver rovistato nella camera da letto, avrebbero rubato alcuni oggetti di bigiotteria. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.

