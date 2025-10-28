 / Biella

Biella | 28 ottobre 2025, 07:30

Città Studi, ripartono gli appuntamenti del Progetto CUBITO

Riparte il ciclo di incontri del Progetto CUBITO – ComUnità BIellese e università di TOrino, promosso dall’Università di Torino insieme a Città Studi Biella, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e la collaborazione di Unione Industriale Biellese.

Il prossimo incontro, dal titolo “Cibo e media, industrie culturali a confronto”, si terrà venerdì 31 ottobre 2025 alle ore 10.00 presso il Centro Congressi del Campus Città Studi Biella e sarà un’occasione unica per studiosi, appassionati e professionisti del settore per riflettere sul ruolo del cibo come linguaggio culturale e mediale.

L’appuntamento è dedicato all’approfondimento del rapporto tra cultura gastronomica e rappresentazioni mediatiche nel contesto italiano, esplorando come la narrazione del cibo contribuisca a costruire e diffondere l’identità culturale del nostro Paese.

L’evento sarà moderato da Sabrina Negri (Università di Torino) e vedrà la partecipazione di Luca Antoniazzi (Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo), Giulia Muggeo, Maria Paola Pierini e Paola Zeni (Università di Torino), che offriranno prospettive diverse su come il cibo viene raccontato nei media, nella cultura e nella società contemporanea.

L’iniziativa rientra nel percorso di Public Engagement promosso dall’Università di Torino a Città Studi per favorire il dialogo tra mondo accademico, territorio e comunità, con l’obiettivo di rendere la conoscenza un bene condiviso e generativo.

Giovedì 31 ottobre 2025, ore 10.00
Centro Congressi di Città Studi (Biella, Corso G. Pella 2b)
Ingresso libero fino a esaurimento posti

PROGRAMMA

h 9.40 - Registrazione

h 10.00 - Saluti istituzionali

MODERA

Sabrina Negri

Dipartimento di Studi Umanistici – Università di Torino

Presentazione del PRIN (Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale) 2022 PNRR dal titolo “GOLA – Representation of gastronomic culture, nutrition and food in the Italian media system. Stardom, material culture, taste (1954-1990)”, a cura di Giulia Muggeo (Università di Torino).

Luca Antoniazzi

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Pollenzo
“Il celebre zuppone alla porcara e le altre leccornie de I Nuovi Mostri (1977). Come raccontare il mondo attraverso il cibo nel cinema”

Gulia Muggeo

Dipartimento di Studi Umanistici – Università di Torino
“Le buone maniere a tavola: tra cultura gastronomica e industria culturale”

Maria Paola Pierini

Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Torino
“Cibo Made in Italy e celebrità globali: cortocircuiti del gusto (mediale)”

Paola Zeni

Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Torino
“E metteteci dentro tanta fantasia!’. Cibo e cultura gastronomica nella tv locale torinese”

L’evento si concluderà con un aperitivo conviviale.

Il progetto “CUBITO - ComUnità BIellese e università di TOrino”

Il progetto propone un ricco calendario di eventi con lo scopo di avvicinare l’intera comunità al mondo universitario, raccontando gli studi e le ricerche accademiche intraprese da Unito sul territorio biellese. In particolare, è stato stabilito un programma di appuntamenti classificati in base a 4 linee di indirizzo: “Filiere produttive”, “Imprenditorialità”, “Sostenibilità sociale ed ambientale” e “Cultura e storia”. Gli eventi previsti si terranno per la maggior parte a Biella in presenza presso la sede di Città Studi, e solo 2 in provincia di Cuneo. Questi ultimi 2 eventi sono stati inseriti in ottica di mutualità sistemica, sia per l’integrazione di altre idee progettuali, sia per validare materialmente gli eventi ideati a Biella dal punto di vista della “scalabilità e riproducibilità”.

Gli eventi sono realizzati con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e la collaborazione di Unione Industriale Biellese.

I dipartimenti di Unito coinvolti sono 8: Dipartimento di Management, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Dipartimento di Studi Storici, Dipartimento di Esomas, Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Dipartimento di Scienze Veterinarie e il Dipartimento di Studi Umanistici.

MOOC e Open Badge

A tutti i partecipanti che si registreranno, verrà rilasciato un Open Badge, certificazione digitale riconosciuta a livello Europeo che attesta le conoscenze apprese e le capacità acquisite attraverso la partecipazione all’evento. Inoltre tutti gli eventi saranno registrati e verranno pubblicati in asincrono sulla piattaforma di Unito MOOC, per permettere la fruizione dei contenuti ad un pubblico più ampio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Universitaria di Città Studi al numero 015 8551110, oppure inviare una mail a cubito@unito.it.

c. s. Città Studi g. c.

