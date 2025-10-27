“De André e Guccini – Genova, l’Emilia e l’America”: omaggio musicale a Vigliano

Il teatro Erios ospiterà giovedì 28 novembre, alle ore 21, il concerto “De André e Guccini – Genova, l’Emilia e l’America”, un tributo alla poesia e alla musica di due maestri della canzone italiana.

Protagonisti sul palco saranno i Borderlobo – Andrea Parodi, Alex “Kid” Gariazzo, Riccardo Maccabruni e Michele Guaglio – accompagnati da due ospiti d’eccezione: Ellade Bandini e Flaco Biondini, storici collaboratori rispettivamente di Fabrizio De André e Francesco Guccini.

Il concerto proporrà un intreccio di musica e parole, alternando brani celebri a racconti e aneddoti che ricostruiranno lo spirito e le atmosfere di un’epoca irripetibile. Un percorso ideale tra Genova e l’Emilia, terre simboliche dei due cantautori, con accenti americani che hanno influenzato il loro linguaggio musicale.

Ellade Bandini, batterista tra i più stimati in Italia, ha collaborato con artisti come Guccini, De André, Mina, Lucio Dalla e Paolo Conte, contribuendo a definire il suono di alcuni dei dischi più amati dal pubblico.

Flaco Biondini, chitarrista argentino, è stato per anni al fianco di Guccini, portando nei suoi arrangiamenti le sonorità del Sud America e collaborando, nel corso della carriera, anche con Pierangelo Bertoli, Nomadi e De André.

I Borderlobo, gruppo dalle solide radici nel folk e nel cantautorato, proseguono con questo progetto il loro percorso di valorizzazione della musica d’autore italiana, unendo esecuzione, narrazione e memoria.