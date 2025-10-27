 / CRONACA

Accusa un malore in rifugio, arriva l'elisoccorso in alta Valsessera

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri.

Intervento di soccorso in alta Valsessera. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri, 26 ottobre: stando alle prime ricostruzioni un anziano avrebbe accusato un malore all'interno del Rifugio La Ciota di Coggiola. Era in compagnia della moglie e della figlia. 

“Abbiamo vissuto momenti di preoccupazione ma fortunatamente i soccorsi sono stati tempestivi – riporta il gestore del rifugio Alessandro Trombini – Il signore è sempre rimasto cosciente e lo abbiamo assistito fino all'arrivo dell'elisoccorso”. 

Una volta sul posto, il pensionato è stato varicellato e accompagnato a bordo del mezzo aereo per il trasporto all'ospedale di Borgosesia per le cure del caso. Dalle informazioni raccolte, non sarebbero gravi le sue condizioni di salute.

g. c.

