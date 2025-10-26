I tre anni del Governo Meloni celebrati da Fratelli d'Italia

Ieri, Sabato 25 ottobre è stato un giorno significativo per Fratelli d'Italia, con due importanti momenti di impegno politico e confronto con i cittadini. La giornata è iniziata con un evento a Torino, dove il partito ha celebrato il terzo anniversario del Governo Meloni alla presenza del Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, del Vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino, del consigliere regionale di FdI, Davide Zappalà, e del segretario provinciale, Cristiano Franceschini. Presenti anche deputati, senatori, parlamentari europei, assessori e consiglieri regionali insieme a tantissimi militanti e cittadini. L'evento ha rappresentato un'occasione per riflettere sui buoni risultati ottenuti dall'attuale governo, con particolare attenzione alle politiche economiche, di sicurezza e sociali.

Nel pomeriggio, Fratelli d'Italia ha poi organizzato un gazebo informativo in piazza Santa Marta a Biella, un’occasione per confrontarsi con i biellesi sui temi cruciali dell’immigrazione. Si è parlato di politiche migratorie più sicure, dei dati positivi che dimostrano di come l'Italia sia tornata a difendere i propri confini, e dell'opportunità che deriva dalla "carta dei doveri", una proposta di legge con cui si intende far rispettare le leggi italiane e la cultura della Nazione a chi arriva in Italia.