Medicina di prossimità, il Camper dell’ASL BI fa tappa in Valle Cervo: visite e prevenzione in 13 Comuni

Prosegue nel mese di novembre il progetto di Medicina di Prossimità promosso da Regione Piemonte, ASL di Biella e INMP – l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà. Dopo il successo ottenuto nella Valle Elvo, dove in circa venti giorni oltre 200 persone hanno usufruito dei servizi offerti, il Camper attrezzato farà tappa, in particolare, nei Comuni della Valle Cervo.

L’iniziativa, coordinata dagli Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC), rappresenta un modello innovativo di assistenza territoriale, che porta le cure primarie direttamente vicino ai cittadini. Il Camper sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 16, con accesso libero.

Tra i servizi offerti: rilevazione dei parametri vitali, informazioni sui servizi dell’ASL BI, sensibilizzazione alla campagna antinfluenzale, promozione di corretti stili di vita, prevenzione degli incidenti domestici, screening per la prevenzione delle epatopatie (attivo il venerdì), educazione sanitaria e supporto alla gestione della terapia farmacologica.

"Con questo progetto – spiega Cinzia Rollino, Responsabile Assistenziale del Dipartimento Area Territoriale – si passa da una medicina che interviene quando il problema si manifesta a una medicina capace di prevenire e accompagnare il cittadino prima che il bisogno diventi emergenza. Anticipare e intercettare i segnali precoci permette di prevenire situazioni critiche e garantire un uso più appropriato delle risorse sanitarie».

Presso l’ASL BI sono attualmente in servizio 56 Infermieri di Famiglia e Comunità, di cui metà con Master universitario di primo livello e metà con corso di perfezionamento regionale. L’obiettivo è raggiungere entro marzo 2026 tutti i 67 Comuni del territorio con un totale di 118 giornate di attività.

Le tappe di novembre 2025 interesseranno 13 Comuni, con particolare riferimento all'area della Valle Cervo, a partire da Piedicavallo (lunedì 3 novembre), seguita da Tavigliano, Rosazza, Campiglia Cervo, Andorno, Sagliano, Miagliano, Pettinengo, Zumaglia, Pralungo, Ternengo, Tollegno e Ronco Biellese, con calendario quotidiano dalle 10.00 alle 16.00.

Il Camper della salute è quindi un presidio mobile ma stabile nel suo intento: rendere l’assistenza sanitaria davvero accessibile a tutti, promuovendo una cultura della prevenzione diffusa e capillare nel Biellese.