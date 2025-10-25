Fratelli d’Italia festeggia a Torino tre anni di Governo: “Responsabilità, risultati, identità

Riceviamo e pubblichiamo:
“Oggi ho avuto l’onore di partecipare all’evento celebrativo organizzato a Torino, presso il Palazzo della Luce, in occasione del terzo anniversario dell’insediamento del Governo guidato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni”.
“È stata una giornata significativa, che ha visto la presenza di tutti i Segretari Provinciali piemontesi, insieme all’intero gruppo dirigente della Regione Piemonte: esponenti di Governo, Parlamentari, Assessori e Consiglieri regionali, amministratori locali e tantissimi militanti. Una testimonianza concreta della compattezza e del radicamento territoriale del nostro partito”.
“Durante l’incontro sono stati messi in evidenza i principali risultati raggiunti dal Governo Meloni in questi tre anni di mandato. Tra i più rilevanti:
• Una crescita economica sostenuta, con l’Italia tra i Paesi europei con il più alto tasso di incremento del PIL
• Livelli occupazionali ai massimi storici, con un forte aumento dei contratti a tempo indeterminato
• Una riduzione del deficit pubblico, frutto di una gestione responsabile dei conti dello Stato
• Il rafforzamento del ruolo internazionale dell’Italia, grazie a una politica estera autorevole e coerente
• Un contrasto deciso all’immigrazione illegale, attraverso misure di controllo e cooperazione internazionale
• L’attuazione del PNRR, con il superamento di oltre la metà degli obiettivi previsti
• Politiche concrete a sostegno delle famiglie e della natalità”.
“Fratelli d’Italia celebra oggi tre anni di Governo all’insegna della responsabilità, della visione e dei risultati. Il Presidente Meloni ha saputo guidare il Paese con fermezza e competenza, restituendo agli italiani fiducia nelle istituzioni e prospettive concrete di sviluppo”.
Come Segretario Provinciale, rinnovo con convinzione il mio impegno a sostenere l’azione del Governo e a promuovere sul territorio i valori che ci uniscono: patriottismo, libertà, giustizia sociale e identità.