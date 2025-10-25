Fratelli d’Italia festeggia a Torino tre anni di Governo: “Responsabilità, risultati, identità

“Oggi ho avuto l’onore di partecipare all’evento celebrativo organizzato a Torino, presso il Palazzo della Luce, in occasione del terzo anniversario dell’insediamento del Governo guidato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni”.

“È stata una giornata significativa, che ha visto la presenza di tutti i Segretari Provinciali piemontesi, insieme all’intero gruppo dirigente della Regione Piemonte: esponenti di Governo, Parlamentari, Assessori e Consiglieri regionali, amministratori locali e tantissimi militanti. Una testimonianza concreta della compattezza e del radicamento territoriale del nostro partito”.