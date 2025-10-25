Oggi a Borriana la Prima Edizione della Fiera Zootecnica, Agricola e dell’Artigianato FOTO

La Pro Loco di Borriana, con il patrocinio del Comune, è lieta di annunciare che oggi, sabato 25 ottobre, in Via Elvo a Borriana, si tiene la Fiera Zootecnica, Agricola, dell’Artigianato e dei Prodotti del Territorio.

Questa prima edizione nasce dalla volontà e dall’impegno dei giovani della Pro Loco, in sinergia con gli allevatori locali, anch’essi giovani e motivati. L’Amministrazione Comunale accoglie con entusiasmo l’iniziativa, riconoscendone il valore come occasione di scambio e confronto tra gli operatori del settore, promozione delle attività zootecniche, e educazione per i cittadini e i visitatori meno esperti.

La fiera rappresenta un momento di connessione tra territorio, tradizioni e produzioni agroalimentari, contribuendo a valorizzare le eccellenze locali e a rafforzare il legame tra comunità e ambiente rurale.