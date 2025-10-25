Biella, commozione e raccoglimento al tempio crematorio: celebrata la cerimonia in memoria dei defunti FOTO

Si è svolta questa mattina, sabato 25 ottobre alle ore 10.30, presso il tempio crematorio di Biella, la cerimonia di commemorazione dedicata ai defunti, un appuntamento che da sei anni rappresenta un momento di profonda condivisione e riflessione per la comunità e per non dimenticare i fatti che hanno travolto centinaia di famiglie che avevano affidato i propri cari al crematorio, allora gestito dall'Impresa funebre Ravetti.

Numerosi i partecipanti che hanno scelto di prendere parte all’iniziativa, aperta a tutti, per onorare la memoria dei propri cari coinvolti nello scandalo cremazioni di sette anni fa. All’interno dell’impianto è stata celebrata una Santa Messa, occasione per raccogliere pensieri, parole e ricordi in un clima di rispetto e spiritualità.

Al termine della funzione religiosa, come da tradizione, si è tenuto un momento conviviale organizzato anche grazie al supporto del Comitato "A casa con me", che ha contribuito a rendere la giornata ancora più sentita e partecipata.