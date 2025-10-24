Biella Chiavazza, ponte Cerruti, Franceschini: "Entro una settimana riaprirà al doppio senso" FOTO

Buone notizie per gli automobilisti: entro una settimana il ponte Cerruti a Biella Chiavazza dovrebbe riaprire al doppio senso di circolazione.

Nel pomeriggio di ieri giovedì 23 ottobre il viadotto era stato chiuso, e poi riaperto parzialmente, in seguito a una segnalazione di un cittadino di una crepa importante nel manto stradale. Nella mattina di oggi amministratori e tecnici sono nuovamente andati sul ponte per un altro sopralluogo. Presenti il sindaco Marzio Olivero e l'assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini che rassicura i cittadini. "Fortunatamente non è nulla di grave - spiega - . Non si tratta di un problema strutturale, riguarda un raccordo tra il ponte "vecchio" e quello "Nuovo". Tra i due è stata posata una semplice rete tra le due travi che li uniscono, che con il tempo si è logorata. Noi andremo a pulire bene, mettiamo un tessuto non tessuto sotto per il contenimento, e poi mettiamo non più una rete sola così, ma una più avanzata, raddoppiata e asfaltiamo sopra. Risolviamo tutto velocemente. Faremo tutto il ponte, fino in cima, saranno 70 metri. L'ipotesi è di riaprire tra una settimana al massimo, intanto le auto potranno continuare a percorrerlo lungo la corsia non danneggiata, da via Milano in direzione via Carso".

Sul posto anche la ditta che farà i lavori e un consulente chiamato dal Comune.