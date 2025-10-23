Biella, parziale riapertura del Ponte Nino Cerruti di Chiavazza: mezzi su un solo senso di marcia FOTO e VIDEO

Aggiornamento ore 18.30

Parziale riapertura del Ponte Nino Cerruti di Chiavazza. Lo rende noto l'assessore ai Lavori Pubblici del comune di Biella Cristiano Franceschini: “Si è deciso di riaprire alla viabilità il lato destro del senso di marcia in direzione del capoluogo laniero dal momento che la piccola voragine si trova sulla parte sinistra del viadotto. Domani mattina avranno luogo altre ricognizioni dei tecnici e degli ingegneri preposti per le valutazioni finali”. Al momento, il traffico scorre lentamente, con lunghe code di mezzi e veicoli.

Inoltre, arrivano le prime dirette conseguenze sulla viabilità pubblica: come comunicato in una nota stampa da ATAP Biella, le linee 300 (Biella-Cossato-Valdilana), 310 (Piverone-Borriana-Biella-Valdengo-Valle Mosso), 320 (Biella-Ronco Biellese-Ternengo) 549 (Occhieppo-Biella-Vigliano-Candelo-Verrone Fiat) e 551 (Biella-Cossato-Crevacuore-Borgosesia-Varallo), in direzione di Chiavazza, dopo via Marconi, devieranno a sinistra su via Serralunga, salita di Riva, ponte Maddalena, e poi a destra su via Corradino Sella, via Milano, con percorsi normali e viceversa.

Il fatto ore 16.20

Da meno di un'ora è stato chiuso alla viabilità il Ponte Nino Cerruti di Chiavazza per la presenza di una piccola voragine che si è formata in mezzo alla carreggiata, a pochi passi dalla rotonda di via Milano. A segnalare l'accaduto diversi cittadini in transito con le loro automobili.

Sul posto si è precipitato l'assessore ai Lavori Pubblici del comune di Biella Cristiano Franceschini, assieme ai tecnici e agli ingegneri preposti, per valutare la reale entità del danno e il tipo di riparazione da effettuare. Incerti, al momento, i tempi di riapertura. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno bloccato l'arteria stradale. Com'era inevitabile, lunghe code si sono formate mandando in tilt il traffico. Si consiglia di prendere strade alternative.