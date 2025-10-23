Autunno a Teatro, nuovo appuntamento in vista a Ponderano

Riparte, dopo il successo della prima serata, “Autunno a Teatro”, la rassegna in dialetto della Pro Loco di Ponderano che, dal 2010, diverte e conquista gli spettatori del Biellese. Per l’apertura, sul palco, ci sono stati “I volti anonimi” di Torino che, con il loro spettacolo di varietà, tra mille luci, balletti e buona musica, hanno entusiasmato i presenti.

La seconda serata si terrà invece sabato 11 e vedrà protagonisti in scena un'altra compagnia, molto apprezzata dal pubblico: La Carla S, che festeggia il 50° anno di attività, proponendo una commedia sulla gelosia, dove un imprenditore esaurito dal lavoro si troverà a lottare oltre, che con i mille problemi nell’azienda, anche con il tarlo della gelosia, dopo aver trovato una lettera d’ amore in un libro di poesie della moglie.. gli equivoci e le gag daranno vita a una divertente commedia. Inizio alle 21 presso il polivalente di via Mazzini. Per info: 3391988181