POLITICA | 22 ottobre 2025, 12:22

Biella, mozione sul ponte della tangenziale: giunti danneggiati, Comune chiede documenti ad ANAS

I consiglieri di Biella c’è, PD e Movimento 5 Stelle richiedono accesso a verbali, contabilità e stati di avanzamento dei lavori iniziati nel 2023, dopo segnalazioni di giunti compromessi e problemi nella manutenzione del ponte.

Biella, mozione sul ponte della tangenziale: giunti danneggiati, Comune chiede documenti ad ANAS, foto archivio

Ieri, 21 ottobre, il Consiglio comunale di Biella ha approvato una mozione incentrata sul ponte della tangenziale. A presentarla è stata la consigliera Novaretti del gruppo Biella c’è, con il sostegno di PD e Movimento 5 Stelle.

La mozione chiede alla Giunta Comunale di procedere con un’istanza di accesso agli atti presso ANAS S.p.A., relativamente ai lavori eseguiti sul ponte al km 1+500 della SS758 (ex SS142 Variante). L’obiettivo è ottenere copia dei verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori, della contabilità, del registro di cantiere e degli stati di avanzamento, per assicurare trasparenza e controllo sull’operato degli enti e delle imprese coinvolte.

I lavori sul ponte, iniziati nel giugno 2023, riguardano la manutenzione straordinaria della struttura, inclusi il sistema di raccolta e smaltimento delle acque, l’impermeabilizzazione della soletta, il rifacimento dei giunti e la ricostruzione del piano viario, con l’obiettivo di garantire sicurezza e durabilità. Tuttavia, a oggi, ottobre 2025, l’esecuzione dei lavori appare insoddisfacente, con i giunti già visibilmente danneggiati.

Il sindaco di Biella, Marzio Olivero, ha commentato: “Questa mattina abbiamo già richiesto gli atti ad ANAS, perché la mozione è banale e condivisibile. Successivamente i nostri tecnici procederanno alla valutazione. Abbiamo ricevuto la mozione e, come indicato, inviato la richiesta questa mattina”.

s.zo.

