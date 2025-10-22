Truffe e reati predatori, i Carabinieri a Pollone per l'incontro con i cittadini FOTO

Si è tenuta con successo nella giornata di lunedì 20 ottobre, dalle 16, presso l’ex scuola elementare di Pollone, la conferenza informativa dei Carabinieri della Stazione di Occhieppo Superiore rivolta alla cittadinanza sul tema cruciale della prevenzione delle truffe e dei reati contro il patrimonio.

L'incontro, con la presenza di una decina di partecipanti, ha registrato un vivo interesse da parte degli ascoltatori, che hanno dimostrato grande coinvolgimento. I cittadini hanno partecipato attivamente, ponendo domande specifiche sulle tematiche affrontate e richiedendo rassicurazioni e consigli pratici sul comportamento da adottare in caso di potenziali minacce.

Durante la conferenza sono stati illustrati esempi concreti e aggiornati, evidenziando l’evoluzione delle tecniche di truffa messe in atto dai malviventi. Particolare attenzione è stata dedicata a rendere edotti i presenti sulle precauzioni da adottare per ridurre al minimo i tentativi di furti in abitazione, fornendo strumenti utili per la difesa della propria sicurezza e del proprio patrimonio.

All'inaugurazione della conferenza ha presenziato anche il sindaco di Pollone, Paolo Tha, che ha voluto spendere qualche parola sottolineando l'importanza di iniziative come questa per la sicurezza e la serenità della comunità. L'evento si è confermato un momento fondamentale di informazione e sensibilizzazione, rafforzando la collaborazione tra istituzioni e cittadinanza nella lotta contro la criminalità predatoria.