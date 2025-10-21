Biella apre il voto ai sedicenni nei consigli di quartiere, ma il Consiglio comunale si divide sulla nazionalità

Via libera al voto ai sedicenni per le elezioni dei consigli di quartiere di Biella. La decisione è stata presa oggi, martedì 21 ottobre, dal Consiglio comunale, nel corso della discussione sull’articolo 31 del regolamento della partecipazione, che non ha però trovato unita maggioranza e minoranza in quanto sul fatto che a votare saranno ammessi, secondo quanto recita il regolamento appena approvato, "cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea alla data delle elezioni".

A introdurre l'argomento è stato il sindaco Marzio Olivero: “Ci sono state alcune osservazioni da parte di tutti i gruppi consiliari, nessuno escluso, in relazione alla possibilità di aprire il voto ai sedicenni per l'elezione dei relativi quartieri. C'è stata una commissione in capigruppo alla quale ho partecipato, e nella quale anche per evitare ulteriori dilatazioni dei tempi nell'approvazione e consentire di venire alle elezioni dei quartieri in tempi brevi, si è deciso di inserire l'estensione del voto ai sedicenni. In quella sede ho fatto riferimento espressamente al regolamento del Comune di Novara che ha introdotto la stessa previsione. E quindi è stata introdotta dagli uffici la revisione all'articolo 31, dove appunto viene indicato che hanno diritto di voto tutti i residenti nel quartiere che abbiano compiuto 16 anni, "essendo cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea alla data delle elezioni”.

Le elezioni erano inizialmente previste per il 26 ottobre, ma erano state rinviate a causa di dubbi sulla possibilità per i 16enni di esprimere il proprio voto. In precedenza, infatti, i ragazzi di 16 anni erano considerati solo votanti passivi, mentre non era stata riconosciuta loro la possibilità di essere parte dell’elettorato attivo.

La questione, sollevata con una nota del 30 settembre dai gruppi consiliari Partito Democratico, Biella C’è e Movimento 5 Stelle, è stata affrontata nella riunione del 6 ottobre. A quella data, tutti i gruppi consiliari avevano concordato di estendere l’elettorato attivo anche ai sedicenni, già a partire da questa tornata elettorale. Ora il via libera è ufficiale.

Nei prossimi giorni il sindaco Marzio Olivero firmerà un nuovo decreto per indire le elezioni, quindi dopo la pubblicazione e il decorso dei tempi richiesti, si potrà andare alle urne, presumibilmente verso la fine di novembre.





