Torna l'ora solare, si dorme un'ora in più, ecco quando spostare le lancette

Nel corso della notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, alle 3:00 del mattino, si è tornerà all’ora solare, spostando le lancette dell’orologio un’ora indietro.
Questo passaggio segna la fine dell’ora legale, introdotta per sfruttare al meglio la luce naturale nelle ore pomeridiane e serali, riducendo così il ricorso all’illuminazione artificiale e contribuendo al risparmio energetico.
All’inizio della primavera, nell’ultima domenica di marzo, le lancette erano state spostate avanti di un’ora, regalando un’ora di luce in più la sera. In autunno, invece, si compie il percorso inverso: l’ora solare riporta le giornate a una distribuzione di luce più concentrata al mattino, offrendo anche un’ora di sonno extra.
Ogni anno il cambio d’orario riaccende il dibattito sull’opportunità di mantenere l’ora legale per tutto l’anno. I sostenitori di questa proposta ritengono che abolire il doppio passaggio stagionale aiuterebbe a evitare lo stress fisiologico legato al cambiamento della luce, considerata il principale “regolatore” dei ritmi naturali dell’organismo.