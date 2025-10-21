“Banca del Tempo Sociale - Legami oltre le differenze”, al via la quarta edizione

È ufficialmente ripartito per il quarto anno consecutivo il progetto “Banca del Tempo Sociale - Legami oltre le differenze”, un’iniziativa che mette al centro i giovani, con l’obiettivo di costruire relazioni significative tra pari attraverso la socializzazione. Il progetto, finanziato dalla Provincia di Biella e dall’impresa sociale I Bambini delle Fate, coinvolge gli studenti e le studentesse degli Istituti Superiori di Secondo Grado del territorio, chiamati a condividere momenti di vita e di svago con coetanei con disabilità. Un’iniziativa con un intento semplice quanto potente: costruire legami autentici, superare barriere e pregiudizi, e valorizzare la diversità come risorsa per tutta la comunità. Le attività si articolano in diverse fasi: attualmente è in corso quella di presentazione del progetto alle classi terze degli Istituti scolastici aderenti.

Fondamentale è il coinvolgimento delle associazioni A.Gen.d.a. e Angsa, realtà locali formate da genitori di figli con disabilità, che, assieme all’educatrice della cooperativa Domus Laetitiae, referente del progetto, portano avanti il lavoro di promozione e sensibilizzazione. Attraverso il racconto delle proprie esperienze personali, riescono a stimolare l’interesse e la partecipazione degli studenti. A seguire, si terranno i colloqui di selezione finalizzati alla costituzione di gruppi eterogenei, formati da ragazze e ragazzi con e senza disabilità. Ogni gruppo prenderà poi parte a uscite settimanali di due ore, partecipando ad attività ricreative pensate per favorire la socializzazione: passeggiate, serate in pizzeria, cinema, teatro, nuoto e molto altro. Oltre al forte valore umano e sociale, il progetto offre anche benefici concreti: il riconoscimento di crediti formativi scolastici, buoni cultura a supporto del percorso individuale e il rimborso spese per le attività svolte. La scorsa edizione ha registrato un’ottima partecipazione, con una presenza costante e proattiva da parte dei ragazzi e delle ragazze coinvolti, che in alcuni casi hanno ideato e realizzato laboratori che hanno coinvolto più gruppi.

“Sostenere questo progetto per il quarto anno consecutivo – dichiara il Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo – è per noi motivo di grande orgoglio. Non è solo un’opportunità di crescita per i ragazzi, ma rappresenta un modello virtuoso di comunità inclusiva. Ogni legame che nasce in questo contesto è un passo concreto verso una società più accogliente, solidale e consapevole. Crediamo fermamente nel valore educativo dell’incontro con la diversità, perché è proprio attraverso queste esperienze che i nostri giovani imparano a guardare l’altro con rispetto, empatia e curiosità. In un’epoca in cui spesso prevalgono l’indifferenza e la chiusura, iniziative come questa restituiscono fiducia nel futuro. Ringrazio tutte le realtà coinvolte, gli uffici provinciali, le associazioni dei genitori, gli educatori, le scuole e naturalmente i ragazzi per l’impegno che mettono nel portare avanti, ogni anno, questo percorso. È un lavoro prezioso che lascia un segno duraturo, dentro e fuori le aule. Il progetto “Banca del Tempo Sociale - Legami oltre le differenze” è molto più di un'attività extrascolastica: è un viaggio condiviso che insegna il valore della relazione autentica, dell’ascolto e della presenza, contribuendo a costruire una società più giusta e attenta ai bisogni di tutti”.

Visti i buoni risultati conseguiti, studenti e studentesse sono inviati a prendere parte a questa esperienza con convinzione e costanza. Il progetto rappresenta un’opportunità unica di arricchimento reciproco: favorisce lo sviluppo di competenze relazionali, empatiche e personali, e aiuta a riconoscere le difficoltà dell’altro, mettendosi davvero in ascolto e a disposizione. È un’occasione preziosa per crescere insieme, scoprendo il valore della condivisione. È un percorso che lascia il segno, sotto il profilo umano e formativo.