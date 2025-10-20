O.P.E.B. Settimana Europea della Sicurezza e Salute sul Lavoro 2025 iniziative formative e di prevenzione sul territorio FOTO e VIDEO

O.P.E.B. Settimana Europea della Sicurezza e Salute sul Lavoro 2025 iniziative formative e di prevenzione sul territorio

Nella Settimana Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro , che si svolge dal 20 al 24 ottobre 2025, l' O.P.E.B. (Organismo Paritetico Edile Biellese) riconferma l’incessante impegno nella promozione della cultura della sicurezza e della Salute attraverso corsi e attività rivolti alle imprese ed ai lavoratori del settore edile.

La partecipazione di O.P.E.B. alla Settimana Europea si inserisce in un progetto più ampio sul Territorio, che mira a consolidare il dialogo tra scuola, lavoro e istituzioni. L’obiettivo è creare sistema formativo che non solo trasmetta capacità, ma promuova atteggiamenti responsabili e coscienti per un unico fine: la prevenzione.

Sicurezza e la Salute:

“La sicurezza non è solo un obbligo normativo, ma è una sinergia tra tutti gli attori: collaborazione e partecipazione sono il basamento da trasmettere ogni giorno con impegno”, hanno comunemente dichiarato il presidente di O.P.E.B. Geom Patrick Forgnone ed il Vice Presidente Davide Trombino.

Il costante impegno di O.P.E.B. è rivoto a:

Sensibilizzare sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro - “i cantieri” - attraverso il servizio RLST ed il nostro Tecnico per la sicurezza;

Formare le maestranze sui rischi professionali e sulle buone pratiche garantendo un serie di corsi sempre al passo con le normative esistenti;

Collaborare con istituzioni, scuole per la diffusione di una cultura della prevenzione anche ai più giovani.

Durante la settimana, O.P.E.B. ha organizzato:

Corso di aggiornamento dedicato ai Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza che restituisce un focus su sicurezza nei cantieri, uso dei DPI e novità legislative

Laboratorio “Prevenzione del tabagismo”, inserito nel Progetto “Promozione della salute in edilizia: lavoratori in salute” in collaborazione con ASL Biella – servizio S.Pre.S.A.L.

Partecipazione ad eventi Nazionali SAIE Bari dove Formedil Italia ha predisposto un padiglione dedicato alla formazione, sicurezza e innovazione nel settore delle costruzioni, con convegni e workshop, si riuniranno altresì i gruppi di lavoro per l’individuazione delle strategie operative condivise e strumenti concreti di applicazione dei nuovi Accordi Stato Regioni individuati da Formedil, durante l’iniziativa “Accordo Stato-Regioni: sinergie e strategie per il futuro della formazione”

Seminario SPRESAL dell’area nord est rivolto agli RLST - " promuoviamo la cultura della tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro” - per un momento di confronto congiunto

Elaborazione ed Approvazione del Nuovo Statuto dell’Ente che porterà alla variazione della denominazione in FORMEDIL Biella – Formazione e Sicurezza

Nella Settimana Europea sulla Sicurezza e Salute sono molte le iniziative promosse che danno modo di riflettere sull’importanza di diffondere il Valore della Sicurezza e salute.

Tutti noi con le istituzioni, imprese e lavoratori – costruiamo un ambiente di lavoro più sano e sicuro!