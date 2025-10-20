O.P.E.B. Settimana Europea della Sicurezza e Salute sul Lavoro 2025 iniziative formative e di prevenzione sul territorio FOTO e VIDEO

Nella Settimana Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, che si svolge dal 20 al 24 ottobre 2025, l' O.P.E.B. (Organismo Paritetico Edile Biellese) riconferma l’incessante impegno nella promozione della cultura della sicurezza e della Salute attraverso corsi e attività rivolti alle imprese ed ai lavoratori del settore edile.
La partecipazione di O.P.E.B. alla Settimana Europea si inserisce in un progetto più ampio sul Territorio, che mira a consolidare il dialogo tra scuola, lavoro e istituzioni. L’obiettivo è creare sistema formativo che non solo trasmetta capacità, ma promuova atteggiamenti responsabili e coscienti per un unico fine: la prevenzione.
Sicurezza e la Salute:
“La sicurezza non è solo un obbligo normativo, ma è una sinergia tra tutti gli attori: collaborazione e partecipazione sono il basamento da trasmettere ogni giorno con impegno”, hanno comunemente dichiarato il presidente di O.P.E.B. Geom Patrick Forgnone ed il Vice Presidente Davide Trombino.Il costante impegno di O.P.E.B. è rivoto a:
Sensibilizzare sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro - “i cantieri” - attraverso il servizio RLST ed il nostro Tecnico per la sicurezza;
Formare le maestranze sui rischi professionali e sulle buone pratiche garantendo un serie di corsi sempre al passo con le normative esistenti;
Collaborare con istituzioni, scuole per la diffusione di una cultura della prevenzione anche ai più giovani.
Durante la settimana, O.P.E.B. ha organizzato:
Corso di aggiornamento dedicato ai Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza che restituisce un focus su sicurezza nei cantieri, uso dei DPI e novità legislative
Laboratorio “Prevenzione del tabagismo”, inserito nel Progetto “Promozione della salute in edilizia: lavoratori in salute” in collaborazione con ASL Biella – servizio S.Pre.S.A.L.
Partecipazione ad eventi Nazionali SAIE Bari dove Formedil Italia ha predisposto un padiglione dedicato alla formazione, sicurezza e innovazione nel settore delle costruzioni, con convegni e workshop, si riuniranno altresì i gruppi di lavoro per l’individuazione delle strategie operative condivise e strumenti concreti di applicazione dei nuovi Accordi Stato Regioni individuati da Formedil, durante l’iniziativa “Accordo Stato-Regioni: sinergie e strategie per il futuro della formazione”
Seminario SPRESAL dell’area nord est rivolto agli RLST - " promuoviamo la cultura della tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro” - per un momento di confronto congiunto
Elaborazione ed Approvazione del Nuovo Statuto dell’Ente che porterà alla variazione della denominazione in FORMEDIL Biella – Formazione e Sicurezza
Nella Settimana Europea sulla Sicurezza e Salute sono molte le iniziative promosse che danno modo di riflettere sull’importanza di diffondere il Valore della Sicurezza e salute.
Tutti noi con le istituzioni, imprese e lavoratori – costruiamo un ambiente di lavoro più sano e sicuro!