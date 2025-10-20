VocidiDONNE, un concerto narrativo al Teatro Erios

L'Associazione VocidiDONNE presenta il concerto narrativo: "Accabadora. L'ultima madre." di Michela Murgia realizzato dall'Associazione culturale "Tra Parola e Musica. Casa di Suoni e Racconti" di Cagliari. L'evento è in programma alle 20.45 di sabato 25 ottobre al Teatro Erios di Vigliano Biellese. Entrata libera con offerta.