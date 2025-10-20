Scavalcano la recinzione ma restano a mani vuote: tentato furto a Mottalciata

Tentato furto nel comune di Mottalciata. Stando alle prime ricostruzioni, ignoti avrebbero di entrare in una proprietà privata nel cuore della notte ma si sarebbero allontanati senza nulla asportare. Inoltre, avrebbero anche scavalcato una recinzione prima di darsi alla fuga. Sull'episodio indagano i Carabinieri.