Assemblee di inizio anno, a Biella un tempo per costruire alleanze educative

Nei giorni scorsi si sono svolte, presso i nidi d’infanzia comunali della Città di Biella, le assemblee di apertura dell’anno educativo 2025/26. Insieme alle famiglie e alle équipe educative, è intervenuto anche l’assessore all’Istruzione Livia Caldesi, a testimonianza dell’attenzione che l’amministrazione rivolge alla qualità dei servizi per l’infanzia della città di Biella.

Le assemblee segnano l’inizio di un cammino comune, in cui scuola e famiglia si incontrano non solo per condividere informazioni, ma per costruire un’alleanza educativa profonda. Parlarsi, ascoltarsi, trovare un linguaggio comune è parte integrante del lavoro di cura che ogni giorno coinvolge chi si occupa dei bambini. Durante gli incontri, sono stati presentati i temi portanti della progettazione educativa dei servizi cittadini oltre ad un affondo sul percorso annuale ispirato alla metafora del sasso, che diventa simbolo di meraviglia, lentezza, trasformazione e appartenenza.

Il progetto invita adulti e bambini ad osservare con occhi nuovi ciò che spesso appare invisibile, a raccogliere segni del mondo e a trasformarli in narrazioni, esplorazioni, piccoli gesti di cura. Questi momenti hanno permesso di condividere con le famiglie il senso di questo lavoro: educare non significa solo ‘fare attività’, ma è offrire ai bambini un ambiente che parli di fiducia, dove ogni gesto quotidiano diventa occasione per crescere insieme.

Il comune di Biella continuerà a sostenere, anche attraverso l’impegno in prima linea con il Coordinamento Pedagogico Territoriale, progetti capaci di connettere educazione, territorio e comunità, rafforzando ogni giorno le condizioni per un’educazione attenta, solida e condivisa.