A Cerrione nuovo appuntamento con il cinema a teatro

Tornano a Cerrione gli appuntamenti con il cinema a teatro. La proiezione del film avrà luogo alle 21 di giovedì 23 ottobre. L'evento si terrà nei locali del teatro parrocchiale in piazza Q. Sella. L'invito dell'amministrazione comunale è di partecipare numerosi.

