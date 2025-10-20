A Cerrione nuovo appuntamento con il cinema a teatro

Tornano a Cerrione gli appuntamenti con il cinema a teatro. La proiezione del film avrà luogo alle 21 di giovedì 23 ottobre. L'evento si terrà nei locali del teatro parrocchiale in piazza Q. Sella. L'invito dell'amministrazione comunale è di partecipare numerosi.
