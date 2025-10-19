A Ponderano oggi la premiazione del concorso per realizzare il calendario 2026

Prosegue anche oggi domenica 19 ottobre a Ponderano il concorso di pittura "Ponderano ieri oggi". Il progetto è stato ideato dal Comune in collaborazione con l'associazione "Nuove Idee per Ponderano", nel polivalente di via Mazzini 25 con l'obiettivo della a realizzazione del calendario 2026.

L'entrata e libera e ci sarà la possibilità di votare le opere realizzate che saranno esposte per partecipare al concorso. Madrina d'eccezione sarà Sandra Cerrone, pittrice futurista contemporanea biellese.

Oggi è prevista la premiazione alle 21, nella sede espositiva del concorso.

Ai primi tre premiati sarà data una targa ricordo da parte del comune di Ponderano.