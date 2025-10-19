Tra campo e cuore

Sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, AIL Biella propone un fine settimana dedicato alla riflessione, alla solidarietà e allo sport. Due giornate che rappresentano il culmine di un percorso iniziato a settembre, pensato per valorizzare il dono, il rispetto e la cura come pilastri di una comunità più consapevole e attiva.

Il cammino verso “Un Mondo Possibile” ha preso avvio il 28 settembre con la Fitwalking for AIL, una passeggiata solidale nella cornice naturale della Baraggia biellese. Un momento di movimento e condivisione che ha coinvolto persone di tutte le età, unite dal desiderio di sostenere la ricerca e l’assistenza ai pazienti ematologici. A seguire, nel mese di ottobre, si è svolto un corso di formazione per nuovi volontari, un’opportunità concreta per avvicinarsi con competenza e sensibilità al mondo del volontariato, attraverso incontri, testimonianze e strumenti operativi. Nel percorso verso il fine settimana conclusivo, AIL Biella ha anche accolto con gratitudine il sostegno di due importanti manifestazioni sportive non direttamente organizzate dall’associazione, ma profondamente affini per spirito e finalità: la Strabioglio del 17 agosto e la Vertikal Tovo del 5 ottobre. Entrambe le iniziative sono nate per ricordare due giovani persone care alle realtà promotrici, scomparse a causa della leucemia. In loro memoria, parte del ricavato è stato devoluto ad AIL Biella, trasformando un dolore profondo in un gesto d’amore e solidarietà. Un esempio concreto di come lo sport possa farsi veicolo di valori e generare bellezza anche nel ricordo.

Questo percorso culmina sabato 25 ottobre con il convegno “Un Mondo Possibile – Rispetto, Cura, Dono”, in programma alle ore 10:00 presso l’Auditorium del Lanificio Maurizio Sella. Dopo il caffè di benvenuto e l’apertura dei lavori a cura della Presidente di AIL Biella, Simonetta Stasi, si alterneranno interventi di esperti e rappresentanti del territorio: dalla promozione della salute alla tutela ambientale, dall’alimentazione consapevole al valore delle relazioni umane. La mattinata si concluderà con una tavola rotonda aperta al confronto. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria al numero 388 45 31 139 o via email a info@ailbiella.it.

Domenica 26 ottobre, l’energia si trasferisce sul campo da gioco con il 4° Torneo Benefico di Padel AIL Biella, organizzato in collaborazione con la Fondazione FILA Museum. L’appuntamento è alle ore 10:00 presso il centro Santo Stefano Padel & Tennis di Sandigliano. Il torneo, aperto a tutti gli appassionati, prevede una quota di iscrizione di €25 a persona e sostiene direttamente i progetti di assistenza e ricerca promossi da AIL Biella. Per iscriversi: 320 30 10 882 – info@rspadeltennis.it.

“Abbiamo immaginato un percorso che parlasse al cuore e alla comunità,” afferma Simonetta Stasi, Presidente di AIL Biella. “Dalla camminata in Baraggia al corso per volontari, dalle manifestazioni sportive solidali al convegno e al torneo, ogni tappa è un’occasione per vivere il valore del dono in modo concreto. È nella riflessione e nell’azione, nella parola e nel movimento, che possiamo costruire davvero un mondo possibile.” Due giornate per condividere emozioni, idee e gesti che fanno la differenza. Per maggiori informazioni: www.ailbiella.it