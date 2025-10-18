Sacri Monti, don Vaudano resta in consiglio

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, Francesca Giordano è stata riconfermata presidente dell’Ente di gestione dei Sacri Monti del Piemonte, resterà in carica insieme al nuovo consiglio per i prossimi 5 anni.
L’organismo gestisce i sette Sacri Monti piemontesi: Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo, e per quanto riguarda Oropa, è stato riconfermato don Vaudano, Consigliere dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti dal 2020.
Questo il Consiglio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti:
- Presidente: Francesca Giordano
- Sacro Monte di Belmonte: Diego Bertotti (designato dai Comuni di Cuorgnè, Pertusio, Prascorsano e Valperga) e Roberto Ronchetto (designato dalla Diocesi di Torino)
- Sacro Monte di Crea: Marco Restano Magazzini (Comuni di Ponzano Monferrato e Serralunga di Crea) e Francesco Mancinelli (Diocesi di Casale Monferrato)
- Sacro Monte Calvario di Domodossola: Antonio Maurizio De Paoli (Comune di Domodossola) e Gianni Picenardi (Istituto della Carità – Rosminiani)
- Sacro Monte della Santissima Trinità di Ghiffa: Giulia Grassi (Comune di Ghiffa) e don Damiano Pomi (Diocesi di Novara)
- Sacro Monte di Oropa: Stefano Vaudano (Diocesi di Biella)
- Sacro Monte di Orta: fra Maggiorino Stoppa (Provincia S. Antonio dei Frati Minori)
- Sacro Monte di Varallo: Giuseppe Ragozzi (Comune di Varallo) e Marco Torri (Diocesi di Novara)