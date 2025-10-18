Sacri Monti, don Vaudano resta in consiglio

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, Francesca Giordano è stata riconfermata presidente dell’Ente di gestione dei Sacri Monti del Piemonte, resterà in carica insieme al nuovo consiglio per i prossimi 5 anni.

L’organismo gestisce i sette Sacri Monti piemontesi: Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo, e per quanto riguarda Oropa, è stato riconfermato don Vaudano, Consigliere dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti dal 2020.

Questo il Consiglio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti: