Borse di studio Regione Piemonte: gli studenti rassicurati sui pagamenti

Le borse di studio finanziate dalla Regione Piemonte sono state al centro dell’incontro di oggi tra il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco, la consigliera Valentina Cera e i rappresentanti dei gruppi studenteschi. In sala erano presenti anche altri consiglieri di maggioranza e opposizione.

Gli studenti hanno espresso preoccupazione per i ritardi nei pagamenti, denunciando situazioni che riguardano circa 4.000 aventi diritto. «Abbiamo ricevuto segnalazioni di studenti in difficoltà, soprattutto per i costi degli affitti», ha spiegato la consigliera Cera durante il confronto.

Il presidente Nicco, dopo un colloquio con l’assessore all’Istruzione Elena Chiorino, ha rassicurato i presenti: «I fondi destinati ai vincitori delle borse di studio sono già stanziati a bilancio e verranno erogati nei tempi previsti».

Resta invece una parte di aventi diritto non vincitori per la quale è previsto un impegno politico a reperire ulteriori risorse. «È necessario approvare un emendamento già presentato alla legge di Bilancio da 18 milioni di euro», ha aggiunto Nicco. Complessivamente, quest’anno le risorse per le borse universitarie sono passate da 102 a 110 milioni di euro, mentre in alcune regioni vicine non sono state nemmeno concluse le graduatorie.