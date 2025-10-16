Biella, ennesimo atto vandalico al parcheggio Boglietti, Franceschini: "Da ora tolleranza zero"

Anche nella giornata di oggi giovedì 16 ottobre, i tecnici comunali sono stati costretti a intervenire al parcheggio Boglietti a Biella per ripristinare le manichette danneggiate. Negli ultimi tre mesi si sono registrati almeno venti episodi: le manichette vengono srotolate, collegate all’impianto idrico e l’acqua viene aperta deliberatamente, provocando allagamenti e danni alle strutture.

"Questi non sono gesti goliardici, ma atti criminali che compromettono la sicurezza pubblica e causano danni economici e ambientali significativi - commenta l'assessore Cristiano Franceschini -. Ogni intervento di ripristino richiede l’immediato impiego di personale tecnico, ore di lavoro, materiali e attrezzature. L’apertura incontrollata dell’acqua svuota le vasche di riserva e attiva le moto pompe a gasolio, con spreco di risorse e impatto ambientale. È necessario ribadire con chiarezza: ogni danneggiamento dell’impianto antincendio rende il sistema inutilizzabile fino al completamento delle riparazioni. In tale condizione, il parcheggio non è conforme ai requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Fino al completamento dei lavori di riparazione il Comune dovrebbe disporre la chiusura al pubblico della struttura.”

L’ Assessore Franceschini non intende più tollerare simili condotte. “Chi compie questi atti dimostra una totale mancanza di senso civico e mette deliberatamente a rischio l’incolumità delle persone. Si tratta di comportamenti irresponsabili e pericolosi, che saranno perseguiti con la massima severità. Invito la cittadinanza a collaborare attivamente: chiunque sia testimone di episodi analoghi li segnali tempestivamente alle autorità competenti. La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta. Chi danneggia strutture pubbliche deve sapere che non ci sarà alcuna indulgenza.”