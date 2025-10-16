Festa dël Piemont a Muzzano

Il 21 giugno a Cavaglià si è svolto uno storico incontro tra piemontesisti, nato dalla comune consapevolezza dell'importanza di valorizzare e rilanciare lo spirito di appartenenza alla terra natia. Durante l’incontro i presenti si sono prefissati di creare un “Coordinament” con funzione organizzativa e comunicativa e di organizzare un evento annuale unitario tra tutti i piemontesisti.

Per la prima edizione, il Coordinament ha convenuto di partecipare all’evento annuale del gruppo Badìa Piemont, che da tempo porta avanti questa storica ricorrenza. Con la presente, il gruppo d'azione identitario culturale Badia Piemont ha in programma la Festa dël Piemont 2025 che si terrà sabato 18 ottobre presso la Locanda del Cantone di Mezzo, in via Rivetti 22, a Muzzano.

Questo il programma:

• ore 15 Seconda Assemblea del Coordinamento delle Associazioni culturali piemontesi ideato da Alessio Ercoli; il tema sarà la tutela, valorizzazione e insegnamento della lingua piemontese e delle sue varianti.

• ore 17 conferenza del personal trainer Davide Moioli dal titolo La tradizione piemontese del coltello; una panoramica storica dei principali modelli e luoghi di produzione, per poi concludere con il duello rusticano e una breve dimostrazione pratica.

• ore 20 cena piemontese accompagnata dalla musica tradizionale interpretata da un giovane gruppo di validi musicisti, i Contracorenta.