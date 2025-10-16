ZST Teens Basket Biella torna al Palapajetta: oggi la sfida contro Lettera 22 Ivrea

Dopo due trasferte consecutive concluse con altrettante vittorie, lo ZST Teens Basket Biella torna a giocare in casa. Domani sera, giovedì 16 ottobre, al Palapajetta di Biella, la palla a due è fissata per le ore 20:00 contro Lettera 22 Ivrea, formazione dell’ex Samuele Liberali.

Il Teens arriva all’appuntamento con il morale altissimo, forte delle tre vittorie su tre partite. Gli eporediesi, invece, sono ancora a secco di successi in campionato. La sfida sarà tutt’altro che scontata: i ragazzi arancioblù dovranno mantenere alta intensità, concentrazione e voglia di prevalere, senza abbassare la guardia, per provare ad infilare un’altra vittoria.

Roster al completo a disposizione di coach Martinotti: tutto pronto, quindi, per una splendida serata di basket, dove non mancherà il consueto supporto del pubblico biellese.

Novità per l’ingresso al palazzetto: da domani i botteghini apriranno alle ore 19:00.