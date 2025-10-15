 / Valle Cervo

Valle Cervo | 15 ottobre 2025, 08:50

Unioni Montane in Piemonte: cosa cambia dopo la legge sulla montagna, se ne parla in Valle Cervo

Unioni Montane in Piemonte: cosa cambia dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulla montagna. È il titolo dell'incontro in programma alle 18 di venerdì 17 ottobre nella sala riunioni dell'Unione Montana Valle del Cervo – La Bursch, sita in via Galliari 50, nel comune di Andorno Micca.

Dopo i saluti del presidente Davide Crovella, interverranno come ospiti Alessandro Panza, consigliere del ministro per gli Affari Generali e le Autonomie per le Politiche Montane, e Enrico Bussalino, assessore regionale agli Enti Locali.

g. c.

