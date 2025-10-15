ErasmusDays, a Valdengo l'evento per le scuole biellesi

Dal 13 al 18 ottobre 2025, torna l' ErasmusDays, la manifestazione che valorizza esperienze, progetti e relazioni costruite attraverso Erasmus+. Studenti e allievi si incontrano per condividere buone pratiche, racconti di mobilità e momenti di confronto nei luoghi dell’educazione e del terzo settore, ma anche in contesti culturali, sportivi e sociali.

In Italia sono previsti circa 550 eventi, in oltre 60 paesi del mondo se ne contano oltre 10.000. L’iniziativa è promossa dalle Agenzie nazionali Erasmus+ (INDIRE, INAPP, AIG) con il patrocinio della Commissione europea. E per quanto riguarda Biella le scuole si sono date appuntamento a Valdengo.

L'appuntamento è presso l'Auditorium comunale, dove sono previste testimonianze e spunti per conoscere meglio la realtà Erasmus+.

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle 8,45, quindi dalle 9,15 inizieranno i lavori. Presenta l'evento l'ambasciatrice scuola Erasmus+ Emanuela Boffa Ballaran.