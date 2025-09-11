 / A tavola con gusto

A tavola con gusto | 11 settembre 2025, 08:30

Rifugio nel Bosco di Alice, relax e buon cibo attirano ospiti anche da oltreoceano FOTO

Un'estate davvero da record! Al Rifugio nel Bosco di Alice di Sordevolo sono arrivati ospiti da mezzo mondo, entusiasti del fascino del nostro piccolo ma curatissimo rifugio e dal buon cibo. 

Il Biellese piace e noi non facciamo altro che promuoverlo. Adesso sta arrivando l’autunno e ci godiamo i nuovi colori dei boschi caldi e rilassanti. Abbiamo così cambiato il menù inserendo prodotti autunnali. 

Da oggi al 2 novembre (giorno di chiusura stagionale) saremo aperti solo nel weekend ma con il solito entusiasmo e con i nostri bravissimi ragazzi pronti ad accogliervi.  Sempre attenti alle opzioni vegetariane e vegane offriamo giornalmente anche dei fuori menù.  Il nostro libro ospiti è colmo di apprezzamenti dei meravigliosi ospiti che ci vengono a trovare. Un enorme ringraziamento a tutti!!

Il Rifugio nel Bosco di Alice si trova in via Prera, a Sordevolo. Per informazioni: 375 547 7184.

Informazione pubblicitaria

