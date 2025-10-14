A Benna parte il programma Sahaja Yoga, Conosci te stesso

Sta per partire un nuovo programma gratuito di meditazione, con il Patrocinio del Comune di Benna, lunedì 20 ottobre alle ore 21, presso la Biblioteca di Benna. Si chiama Sahaja Yoga (Sahaja=innato/Yoga=unione) ed è una meditazione che, attraverso il risveglio della nostra energia divina interiore innata, ci connette con l’energia universale per portarci in uno stato di benessere fisico, mentale e spirituale.

E’ un metodo diffuso in più di 100 Paesi nel mondo ed è stato fondato da Shri Mataji Nirmala Devi (21/03/1923-23/02/2011) che ha dedicato tutta la sua vita all’umanità. Cresciuta nell’Ashram di Gandhi anche lei ha partecipato alla lotta per l’indipendenza dell’India ed è stata più volte candidata al premio Nobel per la Pace. Sahaja Yoga è per tutti e non ha bisogno di esercizio fisico, si fa da seduti ed è adatto anche ai bambini.

Tutti gli incontri di approfondimento saranno gratuiti e condotti da volontari.

E’ gradita la prenotazione. Info e contatti: 3398676293