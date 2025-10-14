Tornano i ladri all’ex discoteca Il Faro di Brusnengo

Tornano i ladri nell’area dell’ex discoteca Il Faro di Brusnengo. Dalle prime ricostruzioni, il furto sarebbe avvenuto nel fine settimana: i malviventi avrebbero dapprima forzato una porta antipanico, posta sul retro; poi, una volta all’interno, avrebbero rubato alcune casse audio, vari utensili da cucina, una macchinetta del caffè (presente nella zona bar), bottiglie di alcolici e un girarrosto.

Sono in corso i dovuti accertamenti per stabilire l’esatta stima dei danni. Sul caso indagano i Carabinieri. Non è la prima volta che lo storico locale della movida biellese finisce nel mirino dei ladri.