Biella, Elia Milani incontra gli studenti del Liceo Avogadro: interesse e tante domande

Venerdì 10 ottobre tutte le classi quarte del Liceo “Avogadro” di Biella hanno incontrato il giornalista Elia Milani che è stato per otto anni il corrispondente Mediaset da Gerusalemme. Le competenze acquisite da Milani sul campo lo rendono il testimone ideale della complessità dell’area israelo-palestinese, tema che nelle settimane appena trascorse molti studenti hanno posto al centro della loro attenzione.

Milani, biellese, è un ex allievo del Liceo (e tra gli insegnanti ebbe l’attuale dirigente Mario Massazza) ed è stato prima intervistato dalla redazione nello studio appena allestito a scuola. “Mi fa un effetto molto piacevole ritornare qua dopo tanti anni - ha dichiarato ai microfoni di Avogadro Podcast – Mancavo dal 2003 quando feci l’Esame di Maturità”. Successivamente, in Aula Magna, è stato introdotto dal preside Massazza che ha ricordato il libro che Milani ha appena pubblicato, Voci dal confine. Otto anni di storie tra israeliani e palestinesi (Mondadori), e ha poi risposto per oltre un’ora alle domande degli studenti, riuscendo a catturarne l’interesse in modo davvero significativo.

“L’unico modo per provare a capire è sforzarsi e avvicinarsi al cuore degli eventi” ha concluso, ricordando l’impegno per testimoniare la quotidianità di Gaza. Occorre approfondire e studiare, sempre. Sia il podcast che la ripresa integrale dell’intervento in Aula Magna, curata da Silvestro Russo, sono disponibili sul canale YouTube della scuola (@liceoavogadroBI)